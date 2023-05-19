В Каннах презентовали фильм MURALS об оккупации Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Вчера во время Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма MURALS, который был создан на основе фотографий картин Бэнкси, которые художник оставил на руинах разрушенных россией домов на Киевщине в ноябре 2022 года в знак солидарности с украинским народом. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики, пишет УНН.
Детали
Также, как отмечается, на открытии выступил заместитель Министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко.
Фильм "MURALS" - захватывающий документальный проект, использующий передовые 3D-сканирования для воспроизведения недавно разрушенных домов и архитектурных памятников в Украине, пострадавших в результате российского вторжения. Этот уникальный документальный опыт сочетает различные элементы, включая фильмовые съемки: 3D-технологии, захватывающую проекцию и сканирование фресок Бэнкси на разрушенных зданиях в Киевской области. Этот фильм создает незабываемое впечатление и дает возможность зрителям углубиться в уникальную атмосферу и почувствовать последствия конфликта через сочетание технологий и искусства.
Как отмечается, некоммерческий художественный проект MURALS презентовали при поддержке МКИП, а его создание состоялось при содействии Польского института кино в польской компании ATM Virtual и украинской Mriya Production.
"Инициатор проекта — украинский 3D-художник из Ирпеня, арт-директор и соучредитель Mriya Production Артем Иваненко. Высоко детализированные реальные 3D-модели предназначены как научные, образовательные, социальные и юридические доказательства преступлений России в Украине", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каннский кинофестиваль объявил программу этого года