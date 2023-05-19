В Каннах презентовали фильм MURALS об оккупации Киевской области

Детали

Также, как отмечается, на открытии выступил заместитель Министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Тарас Шевченко.

Фильм "MURALS" - захватывающий документальный проект, использующий передовые 3D-сканирования для воспроизведения недавно разрушенных домов и архитектурных памятников в Украине, пострадавших в результате российского вторжения. Этот уникальный документальный опыт сочетает различные элементы, включая фильмовые съемки: 3D-технологии, захватывающую проекцию и сканирование фресок Бэнкси на разрушенных зданиях в Киевской области. Этот фильм создает незабываемое впечатление и дает возможность зрителям углубиться в уникальную атмосферу и почувствовать последствия конфликта через сочетание технологий и искусства.

Как отмечается, некоммерческий художественный проект MURALS презентовали при поддержке МКИП, а его создание состоялось при содействии Польского института кино в польской компании ATM Virtual и украинской Mriya Production.

"Инициатор проекта — украинский 3D-художник из Ирпеня, арт-директор и соучредитель Mriya Production Артем Иваненко. Высоко детализированные реальные 3D-модели предназначены как научные, образовательные, социальные и юридические доказательства преступлений России в Украине", - говорится в сообщении.

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