У Каннах презентували фільм MURALS про окупацію Київської області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Вчора під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS, який був створений на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих росією будинків на Київщині в листопаді 2022 року на знак солідарності з українським народом. Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише УНН.
Деталі
Також, як зазначається, на відкритті виступив заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко.
Фільм "MURALS" - захоплюючий документальний проект, що використовує передові 3D-сканування для відтворення нещодавно зруйнованих будинків і архітектурних пам'яток в Україні, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Цей унікальний документальний досвід поєднує різноманітні елементи, включаючи фільмові зйомки: 3D-технології, захоплюючу проєкцію та сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях у Київській області. Цей фільм створює незабутнє враження та дає можливість глядачам зглибитися в унікальну атмосферу та відчути наслідки конфлікту через поєднання технологій та мистецтва.
Як зазначається, некомерційний мистецький проєкт MURALS презентували за підтримки МКІП, а його створення відбулось за сприяння Польського інституту кіно у польській компанії ATM Virtual та українській Mriya Production.
"Ініціатор проєкту — український 3D-художник з Ірпеня, артдиректор та співзасновник Mriya Production Артем Іваненко. Високо деталізовані реальні 3D-моделі призначені як наукові, освітні, соціальні та юридичні докази злочинів Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каннський кінофестиваль оголосив цьогорічну програму