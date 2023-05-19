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У Каннах презентували фільм MURALS про окупацію Київської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Вчора під час Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму MURALS, який був створений на основі фотографій картин Бенксі, які художник залишив на руїнах зруйнованих росією будинків на Київщині в листопаді 2022 року на знак солідарності з українським народом. Про це повідомляють у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише УНН.

Деталі

Також, як зазначається, на відкритті виступив заступник Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко.

Фільм "MURALS" - захоплюючий документальний проект, що використовує передові 3D-сканування для відтворення нещодавно зруйнованих будинків і архітектурних пам'яток в Україні, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Цей унікальний документальний досвід поєднує різноманітні елементи, включаючи фільмові зйомки: 3D-технології, захоплюючу проєкцію та сканування фресок Бенксі на зруйнованих будівлях у Київській області. Цей фільм створює незабутнє враження та дає можливість глядачам зглибитися в унікальну атмосферу та відчути наслідки конфлікту через поєднання технологій та мистецтва.

Як зазначається, некомерційний мистецький проєкт MURALS презентували за підтримки МКІП, а його створення відбулось за сприяння Польського інституту кіно у польській компанії ATM Virtual та українській Mriya Production.

"Ініціатор проєкту — український 3D-художник з Ірпеня, артдиректор та співзасновник Mriya Production Артем Іваненко. Високо деталізовані реальні 3D-моделі призначені як наукові, освітні, соціальні та юридичні докази злочинів Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каннський кінофестиваль оголосив цьогорічну програму

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