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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Канаде ввели новую временную миграционную программу для украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Канада ввела новую временную миграционную программу для украинцев, которая помогает получить разрешение на постоянное проживание в стране. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иммиграции Канады.

В Канаде ввели новую временную миграционную программу для украинцев

Детали 

Заявки на участие в программе можно будет подать с 23 октября. 

Программа предоставляет возможность получить  разрешение на постоянное проживание   граждане Украины, чьи близкие родственники имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Также податься на участие в программе могут граждане третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут выехать из Украины или же погибли или пропали без вести.

Информация о сроках рассмотрения заявок и цены подачи появится 23 октября.

Напомним

Канадский фонд Темертеев направил $1 миллион на поддержку украинцев через Фонд Елены Зеленской.

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