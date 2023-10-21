В Канаде ввели новую временную миграционную программу для украинцев

Детали

Заявки на участие в программе можно будет подать с 23 октября.

Программа предоставляет возможность получить разрешение на постоянное проживание граждане Украины, чьи близкие родственники имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Также податься на участие в программе могут граждане третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут выехать из Украины или же погибли или пропали без вести.

Информация о сроках рассмотрения заявок и цены подачи появится 23 октября.

Напомним

Канадский фонд Темертеев направил $1 миллион на поддержку украинцев через Фонд Елены Зеленской.