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У Канаді запровадили нову тимчасову міграційну програму для українців

Київ • УНН

 • 401384 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму для українців, яка допомагає отримати дозвіл на постійне проживання у країні. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство імміграції Канади.

У Канаді запровадили нову тимчасову міграційну програму для українців

Деталі 

Заявки на участь у програмі можна буде подати з 23 жовтня. 

Програма надає можливість отримати  дозвіл на постійне проживання   громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Також податись на участь у програмі можуть громадяни третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Інформація щодо термінів розгляду заявок та ціни подання з’явиться 23 жовтня.

Нагадаємо

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