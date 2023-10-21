У Канаді запровадили нову тимчасову міграційну програму для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму для українців, яка допомагає отримати дозвіл на постійне проживання у країні. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство імміграції Канади.
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Заявки на участь у програмі можна буде подати з 23 жовтня.
Програма надає можливість отримати дозвіл на постійне проживання громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.
Також податись на участь у програмі можуть громадяни третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.
Інформація щодо термінів розгляду заявок та ціни подання з’явиться 23 жовтня.
Нагадаємо
Канадська фундація Темертеїв направила $1 мільйон на підтримку українців через Фонд Олени Зеленської.