В Канаде выпустили монеты-писанки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Монетный двор Канады выпустил четвертую монету в форме украинской писанки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Королевского канадского монетного двора.
Монета станет уже четвертой "писанкой" в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она будет посвящена огромному памятнику украинской писанке, установленном в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта. Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов.
"В восточной части города Вегревиль размещен символ гармонии в форме яйца. 2300-килограммовая писанка - это посвященный столетию Королевской канадской конной полиции монумент. Это чудо компьютерного дизайна выполнено в цветах, которые уважают мир, историю и традиции. Наша четвертая писанка - это уменьшенная версия всемирно известного вегревильського украинского пасхального яйца", - говорится в описании монеты на сайте.
В продажу монета поступит 5 февраля, а общий тираж составит 5000 штук.
Как сообщал УНН, Канадский монетный двор выпустил позолоченные монеты в форме писанки.