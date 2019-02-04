У Канаді випустили монети-писанки

Монета стане вже четвертою "писанкою" в колекції канадського монетного двору. Цього разу вона буде присвячена величезному пам'ятнику українській писанці, встановленому в канадському місті Вегревіль в провінції Альберта. Монета викарбувана із 31,82 грама чистого срібла та має номінал в 20 канадських доларів.

"У східній частині міста Вегревіль розміщений символ гармонії у формі яйця. 2300-кілограмова писанка - це присвячений сторіччю Королівської канадської кінної поліції монумент. Це чудо комп'ютерного дизайну виконане в кольорах, які шанують мир, історію і традиції. Наша четверта писанка - це зменшена версія всесвітньо відомого вегревільського українського пасхального яйця", - йдеться в описі монети на сайті.

У продаж монета надійде 5 лютого, а загальний наклад становитиме 5 тисяч штук.

Як повідомляв УНН, Канадський монетний двір випустив позолочені монети у формі писанки.