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15 марта, 19:03 • 105520 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140538 просмотра

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Актуальное
В Канаде протестуют против обязательной COVID-вакцинации

В Канаде протестуют против обязательной COVID-вакцинации

Киев • УНН

 • 26071 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Оттаве в субботу, 29 января, тысячи людей собрались на Парламентском холме, чтобы выступить против обязательной вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBC News.

Детали

Отмечается, что в демонстрации принимают участие тысячи дальнобойщиков и других протестующих. Они призывают к отмене обязательной вакцинации и других ограничений. Правоохранители ожидают, что в акции будут участвовать до 10 тис. лиц.

В то же время полицейские предупреждают об затрудненном движении транспорта и призывают водителей избегать поездок в центр города из-за наплыва людей.

Также сообщается, что главу правительства Канады Трюдо и его семью из соображений безопасности вывезли из дома в безопасное место, расположенное в “столичном регионе страны”. Точное местопребывание канадского премьера не разглашается.

Напомним

Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию.

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