У Канаді протестують проти обов'язкової COVID-вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Оттаві в суботу, 29 січня, тисячі людей зібралися на Парламентському пагорбі, щоб виступити проти обов'язкової вакцинації. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBC News.
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Зазначається, що у демонстрації беруть участь тисячі далекобійників та інших протестувальників. Вони закликають до скасування обов’язкової вакцинації та інших обмежень. Правоохоронці очікують, що в акції братимуть участь до 10 тис.осіб.
Водночас поліцейські попереджають про ускладнений рух транспорту та закликають водіїв уникати поїздок до центру міста через наплив людей.
Також повідомляється, що очільника уряду Канади Трюдо та його сім’ю з міркувань безпеки вивезли з дому до безпечного місця, розташованого в “столичному регіоні країни”. Точне місцеперебування канадського прем’єра не розголошується.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади пішов на самоізоляцію.