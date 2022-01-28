Контактував із COVID-хворим: прем'єр-міністр Канади пішов на самоізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, в якої виявили коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter канадського прем'єра.
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"Вчора ввечері я дізнався, що міг заразитися COVID-19. Результат мого експрестесту був негативним. Я дотримуюся правил департаменту охорони здоров'я Оттави і ізолююся на п'ять днів", - написав Трюдо.
Він зазначив, що почувається добре і працюватиме вдома.
"Залишайтеся в безпеці — і, будь ласка, робіть щеплення", — додав прем'єр-міністр Канади.
Нагадаємо
26 січня стало відомо, що британський співак Елтон Джон захворів на коронавірс. Артисту довелося перенести дату свого концерту в США.