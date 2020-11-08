В Каменском горела многоэтажка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Каменском горели балконы двух квартир пятиэтажного жилого дома - обошлось без жертв. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, информирует УНН.
"8 ноября в 14:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на одном из балконов многоэтажного жилого дома на улице Онищенко Заводского района города Каменского. По вызову направлены отделения 7 государственной пожарно-спасательной части 1 государственного пожарно-спасательного отряда главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место спасатели установили, что горят балконы 2-х квартир, расположенных на 3-м этаже 5-этажного жилого дома.
"Пожар локализован в 14:10 и ликвидирован в 14:18. Огнем повреждено домашнее имущество и отделка двух балконов на общей площади 4 кв.м. К тушению возгорания привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет", - резюмировали в ГСЧС.
Как сообщалось ранее в УНН, в Черкасской области при пожаре в доме погибли 3 человека, среди них - ребенок.