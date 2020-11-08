У Кам'янському горіла багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Кам'янському горіли балкони двох квартир п'ятиповерхового житлового будинку - обійшлося без жертв. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, інформує УНН.
"8 листопада о 14:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання на одному з балконів багатоповерхового житлового будинку на вулиці Оніщенка Заводського району міста Кам’янського. За викликом направлені відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прибувши на місце, рятувальники встановили, що горять балкони 2-х квартир, розташованих на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку.
"Пожежу локалізовано о 14:10 та ліквідовано о 14:18. Вогнем пошкоджено домашнє майно та оздоблення двох балконів на загальній площі 4 кв.м. До гасіння займання залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Загиблих та постраждалих немає", - резюмували у ДСНС.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Черкащині під час пожежі у будинку загинули 3 людини, серед них — дитина.