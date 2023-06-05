В калужской области рф заявили о падении двух беспилотников на дорогу

Детали

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БпЛА", - написал чиновник в своем Telegram.

По его словам детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия и организованы пути объезда.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, 17 мая российские телеграм-каналы сообщали о взрыве беспилотника в в калужской области рф. Жители села Тарутино жуковского района калужской области якобы видели падение неизвестного летательного аппарата "с последующим взрывом".

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