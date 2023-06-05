У калузькій області рф заявили про падіння двох безпілотників на дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Губернатор калузької області рф владислав шапша повідомив про нібито падіння двох безпілотників на дорогу. БпЛА, за його словами, не здетонували, передає УНН.
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"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БпЛА", - написав шапша в своєму Telegram.
За його словами, детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи та рганізовано шляхи об'їзду.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, 17 травня російські телеграм-канали повідомляли про вибух безпілотника в у калузькій області рф. Жителі села тарутине жуковського району калузької області нібито бачили падіння невідомого літального апарату "з наступним вибухом".
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