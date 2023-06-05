У калузькій області рф заявили про падіння двох безпілотників на дорогу

Деталі

"Сьогодні вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БпЛА", - написав шапша в своєму Telegram.

За його словами, детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи та рганізовано шляхи об'їзду.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, 17 травня російські телеграм-канали повідомляли про вибух безпілотника в у калузькій області рф. Жителі села тарутине жуковського району калузької області нібито бачили падіння невідомого літального апарату "з наступним вибухом".

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