У рф заявили про нову "бавовну" у калузькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Російські телеграм-канали повідомляють про вибух безпілотника у калузькій області рф, передає УНН.
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За даними джерел ASTRA, увечері 16 травня жителі села тарутине жуковського району калузької області нібито бачили падіння невідомого літального апарату "з наступним вибухом".
Експерти, що прибули на місце, на проїжджій частині автодороги "А-108", як зазначається, "знайшли уламки невстановленого безпілотника літакового типу". Попередньо постраждалих немає.
Нагадаємо
16 травня повідомлялося, що у курській і брянській областях у рф чергова "бавовна".