В рф заявили о новом "хлопке" в калужской области

Детали

По данным источников ASTRA, вечером 16 мая жители села тарутино жуковского района калужской области якобы видели падение неизвестного летательного аппарата "с последующим взрывом".

Прибывшие на место эксперты на проезжей части автодороги "А-108", как отмечается, "нашли обломки неустановленного беспилотника самолетного типа". Предварительно пострадавших нет.

Напомним

16 мая сообщалось, что в курской и брянской областях в рф очередной "хлопок".