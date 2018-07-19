В Калифорнии медведь залез в частный бассейн, спасаясь от жары
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В пригороде Лос-Анджелеса, на юге американского штата Калифорния, медведь залез в частный бассейн, спасаясь от жары. Видео с пушистым зверем распространило издание "Голос Америки", передает УНН.
Так, по информации издания, животному пришлось искупаться в чужом бассейне из-за чрезмерной жары, которая в тот день достигала 32 градусов по Цельсию.
Позже полиция Лос-Анджелеса сообщила, что медведя "задержали" сотрудники службы контроля за животными.
Как сообщал УНН, из зоопарка в Германии вырвались на свободу львы, тигры, ягуар и медведь.
В пригороде Лос-Анджелеса медведь залез в частный бассейн, спасаясь от 32-градусной жары (° C). Позже полиция сообщила, что медведя "задержали" сотрудники службы контроля за животными pic.twitter.com/Ugtg7JYqyH- голоc АМЕРИКИ (@chastime) 19 июля 2018