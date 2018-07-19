У Каліфорнії ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У передмісті Лос-Анджелеса, на півдні американського штату Каліфорнія, ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки. Відео з пухнастим звіром поширило видання “Голос Америки”, передає УНН.
Так, за інформацією видання, тварині довелось скупатись у чужому басейні через надмірну спеку, яка в той день досягала 32 градусів за Цельсієм.
Пізніше поліція Лос-Анджелесу повідомила, що ведмедя “затримали” співробітники служби контролю за тваринами.
Як повідомляв УНН, із зоопарку в Німеччині вирвалися на волю леви, тигри, ягуар і ведмідь.
У передмісті Лос-Анджелеса ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від 32-градусної спеки (°C). Пізніше поліція повідомила, що ведмедя «затримали» співробітники служби контролю за тваринами pic.twitter.com/Ugtg7JYqyH— Голоc Амepики (@chastime) 19 липня 2018 р.