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У Каліфорнії ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки

У Каліфорнії ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки

Київ • УНН

 • 58532 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. У передмісті Лос-Анджелеса, на півдні американського штату Каліфорнія, ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від спеки. Відео з пухнастим звіром поширило видання “Голос Америки”, передає УНН.

Так, за інформацією видання, тварині довелось скупатись у чужому басейні через надмірну спеку, яка в той день досягала 32 градусів за Цельсієм.

Пізніше поліція Лос-Анджелесу повідомила, що ведмедя “затримали” співробітники служби контролю за тваринами.

Як повідомляв УНН, із зоопарку в Німеччині вирвалися на волю леви, тигри, ягуар і ведмідь.

У передмісті Лос-Анджелеса ведмідь заліз у приватний басейн, рятуючись від 32-градусної спеки (°C). Пізніше поліція повідомила, що ведмедя «затримали» співробітники служби контролю за тваринами pic.twitter.com/Ugtg7JYqyH

— Голоc Амepики (@chastime) 19 липня 2018 р.

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