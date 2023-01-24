В Калифорнии произошла стрельба: по меньшей мере семь погибших

Детали

Стрельба произошла в двух местах городе Халф-Мун-Бей. Также сообщается, что помимо семи погибших, один человек получил тяжелые ранения.

Подозреваемый задержан. Им оказался 67-летний мужчина, проживающий в Халф-Мун-Бее. Одна стрельба была устроена на грибной ферме, другая – возле грузового автопарка, примерно в трех километрах от фермы.

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"Трагедия за трагедией", - сказал губернатор Гэвин Ньюсом.

Напомним

Двое учеников получили смертельные ранения в школе в Де-Мойни, штат Айова, которая специализируется на обучении молодежи из неблагополучных семей и имеет тесные связи с полицией.