В Калифорнии произошла стрельба: по меньшей мере семь погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Стрельба произошла в двух местах городе Халф-Мун-Бей. Также сообщается, что помимо семи погибших, один человек получил тяжелые ранения.
Подозреваемый задержан. Им оказался 67-летний мужчина, проживающий в Халф-Мун-Бее. Одна стрельба была устроена на грибной ферме, другая – возле грузового автопарка, примерно в трех километрах от фермы.
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"Трагедия за трагедией", - сказал губернатор Гэвин Ньюсом.
Напомним
Двое учеников получили смертельные ранения в школе в Де-Мойни, штат Айова, которая специализируется на обучении молодежи из неблагополучных семей и имеет тесные связи с полицией.