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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10895 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У Каліфорнії сталася стрілянина: щонайменше семеро загиблих

Київ • УНН

 • 2155587 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Щонайменше сім людей загинули внаслідок стрілянини в Каліфорнії в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У Каліфорнії сталася стрілянина: щонайменше семеро загиблих

Деталі

Стрілянина сталася у двох місцях місті Халф-Мун-Бей. Також повідомляється, що крім семи загиблих, одна особа отримала важкі поранення.

Підозрюваного затримано. Ним виявився 67-річний чоловік, який проживає в Халф-Мун-Беї. Одна стрілянина була влаштована на грибній фермі, інша – біля вантажного автопарку, приблизно за три кілометри від ферми.

Цитата

"Трагедія за трагедією", - сказав губернатор Гевін Ньюсом.

Нагадаємо 

Двоє учнів отримали смертельні поранення у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка спеціалізується на навчанні молоді з неблагополучних сімей і має тісні зв'язки з поліцією.

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