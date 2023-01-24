У Каліфорнії сталася стрілянина: щонайменше семеро загиблих

Деталі

Стрілянина сталася у двох місцях місті Халф-Мун-Бей. Також повідомляється, що крім семи загиблих, одна особа отримала важкі поранення.

Підозрюваного затримано. Ним виявився 67-річний чоловік, який проживає в Халф-Мун-Беї. Одна стрілянина була влаштована на грибній фермі, інша – біля вантажного автопарку, приблизно за три кілометри від ферми.

Цитата

"Трагедія за трагедією", - сказав губернатор Гевін Ньюсом.

Нагадаємо

Двоє учнів отримали смертельні поранення у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка спеціалізується на навчанні молоді з неблагополучних сімей і має тісні зв'язки з поліцією.