У Каліфорнії сталася стрілянина: щонайменше семеро загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Щонайменше сім людей загинули внаслідок стрілянини в Каліфорнії в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Стрілянина сталася у двох місцях місті Халф-Мун-Бей. Також повідомляється, що крім семи загиблих, одна особа отримала важкі поранення.
Підозрюваного затримано. Ним виявився 67-річний чоловік, який проживає в Халф-Мун-Беї. Одна стрілянина була влаштована на грибній фермі, інша – біля вантажного автопарку, приблизно за три кілометри від ферми.
Цитата
"Трагедія за трагедією", - сказав губернатор Гевін Ньюсом.
Нагадаємо
Двоє учнів отримали смертельні поранення у школі в Де-Мойні, штат Айова, яка спеціалізується на навчанні молоді з неблагополучних сімей і має тісні зв'язки з поліцією.