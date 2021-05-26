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В Калифорнии несколько человек погибли в результате стрельбы на железнодорожной станции

Киев • УНН

 • 15874 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. По заявлению властей, несколько человек были убиты и ранены, а вооруженный преступник был "убит" после перестрелки в среду на станции легкорельсового транспорта в Сан-Хосе, Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

В Калифорнии несколько человек погибли в результате стрельбы на железнодорожной станции

Детали

Представитель полиции Рассел Дэвис сказал, что преступник мертв, и сотрудники железнодорожной станции среди жертв стрелка.

"Есть много предположений о погибших, - сказал Дэвис. "Я не могу подтвердить точное количество травм и погибших, но скажу вам, что в данном случае это множественные травмы и множественные смертельные случаи".

Мэр Сэм Ликкардо сказал, что несколько человек проходят лечение от травм и ситуация все еще оценивается.

"Мы оплакиваем наших потерянных коллег и молимся за выздоровление тех, кого лечили", - написал Ликкардо в Твиттере. "Наши сердца страдают за семьи тех, кого мы потеряли в этой ужасающей стрельбе".

Дэвис сообщил, что несколько звонков в службу 911 поступило примерно в 6:30 утра по местному времени. Десятки полицейских и служебных автомобилей шерифа заполнили территорию вокруг узла легкорельсового транспорта Управления транспорта долины Санта-Клара, в котором хранятся поезда и который служит площадкой для технического обслуживания.

Контекст

По данным полиции, в Сан-Хосе количество насильственных преступлений в этом году выросла почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество убийств выросло на 75%.

По данным архива огнестрельного насилия по всей стране в 2021 году произошло не менее 230 массовых расстрелов.

По данным архива Gun Violence Archive, было зарегистрировано как минимум 14 массовых убийств, то есть четыре или более человек были убиты в результате одного инцидента без участия стрелка.

Дополнение

В марте восемь человек были убиты вооруженным преступником на трех курортах в Атланте и прилегающем округе.

Шесть дней спустя 10 человек были убиты в супермаркете в Боулдере, штат Колорадо.

Через несколько недель восемь человек погибли, когда вооруженный преступник открыл огонь по рабочим предприятия FedEx в Индианаполисе.

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