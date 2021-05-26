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У Каліфорнії кілька людей загинули в результаті стрілянини на залізничній станції

Київ • УНН

 • 15875 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. За заявою влади, кілька людей були вбиті і поранені, а озброєний злочинець був "убитий" після перестрілки в середу на станції легкорельсового транспорту в Сан-Хосе, Каліфорнія. Про це інформує УНН з посиланням на USA Today.

У Каліфорнії кілька людей загинули в результаті стрілянини на залізничній станції

Деталі

Представник поліції Рассел Девіс сказав, що злочинець мертвий, і що співробітники залізничної станції серед жертв стрільця.

"Є багато припущень про загиблих, - сказав Девіс. "Я не можу підтвердити точну кількість травм і загиблих, але скажу вам, що в даному випадку це множинні травми і множинні смертельні випадки".

Мер Сем Ліккардо сказав, що кілька людей проходять лікування від травм і що ситуація все ще оцінюється.

"Ми оплакуємо наших втрачених колег і молимося за одужання тих, кого лікували" - написав Ліккардо в Твіттері. "Наші серця страждають за сім'ї тих, кого ми втратили в цій страхітливій стрільбі".

Девіс повідомив, що кілька дзвінків в службу 911 надійшло приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом. Десятки поліцейських і службових автомобілів шерифа заповнили територію навколо вузла легкорельсового транспорту Управління транспорту долини Санта-Клара, в якому зберігаються потяги і який служить майданчиком для технічного обслуговування.

Контекст

За даними поліції, в Сан-Хосе кількість насильницьких злочинів в цьому році зросла майже на 17% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Кількість вбивств зросла на 75%.

За даними архіву вогнепального насильства, по всій країні в 2021 році відбулося не менше 230 масових розстрілів.

За даними архіву Gun Violence Archive, було зареєстровано як мінімум 14 масових вбивств, тобто чотири або більше осіб були вбиті в результаті одного інциденту без участі стрільця.

Доповнення

У березні вісім осіб були вбиті озброєним злочинцем на трьох курортах в Атланті і прилеглому окрузі.

Шість днів по тому 10 осіб було вбито в супермаркеті в Боулдері, штат Колорадо.

Через кілька тижнів вісім людей загинули, коли озброєний злочинець відкрив вогонь по робочим на підприємстві FedEx в Індіанаполісі.

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