В Кабуле снова теракт, есть жертвы

В результате теракта ранения получили шесть человек.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.



Как сообщал УНН, в Кабуле атака смертника унесла жизни более 50 человек.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле площади Пуштунистане в центре афганской столицы Кабула, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и были ранены еще 20 человек.