В Кабуле снова теракт, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В результате теракта в районе Пагман Кабула погибли четыре человека. Об этом сообщил агентству "Анадолу" представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль у автоколонны с афганскими военными, передает УНН.
В результате теракта ранения получили шесть человек.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
Как сообщал УНН, в Кабуле атака смертника унесла жизни более 50 человек.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле площади Пуштунистане в центре афганской столицы Кабула, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и были ранены еще 20 человек.