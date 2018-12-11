У Кабулі знову теракт, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В результаті теракту в районі Пагман Кабулу загинули чотири людини. Про це повідомив агентству "Анадолу" представник МВС Афганістану Наджиб Даниш, терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля автоколони з афганськими військовими, передає УНН.
В результаті теракту поранення отримали шестеро людей.
Відповідальність за теракт поки ніхто на себе не взяв.
Як повідомляв УНН, в Кабулі атака смертника забрала життя понад 50 осіб.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій біля площі Пуштуністане в центрі афганської столиці Кабула, в результаті чого загинули щонайменше шість осіб і були поранені ще 20 осіб.