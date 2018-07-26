В Кабуле снова теракт: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В результате теракта в Кабуле погибли четыре и ранения получили шесть сотрудников разведслужб. Об этом сообщил Анадолу представитель афганской полиции Хашмат Станикзей, передает УНН.
По его словам, террорист-смертник в районе Кампани привел в действие взрывное устройство, когда рядом проезжали автомобили с представителями разведслужб.
Очевидцы сообщают о гибели пяти человек.
Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".
По словам представителя движения Забиуллаха Муджахита, в результате теракта погибли десятки разведчиков.
Напомним, вскоре после посадки самолета с вице-президентом Афганистана Абдул Рашидом Достумом на борту вблизи международного аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв.