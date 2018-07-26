В Кабуле снова теракт: есть жертвы

По его словам, террорист-смертник в районе Кампани привел в действие взрывное устройство, когда рядом проезжали автомобили с представителями разведслужб.



Очевидцы сообщают о гибели пяти человек.



Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".



По словам представителя движения Забиуллаха Муджахита, в результате теракта погибли десятки разведчиков.



Напомним, вскоре после посадки самолета с вице-президентом Афганистана Абдул Рашидом Достумом на борту вблизи международного аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв.