У Кабулі знову теракт: є жертви

За його словами, терорист-смертник в районі Компані привів в дію вибуховий пристрій, коли поруч проїжджали автомобілі з представниками розвідслужб.



Очевидці повідомляють про загибель п'яти осіб.



Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".



За словами представника руху Забіуллаха Муджахіта, в результаті теракту загинули десятки розвідників.



Нагадаємо, незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух.