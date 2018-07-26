У Кабулі знову теракт: є жертви

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КИЇВ. 26 липня. УНН. В результаті теракту в Кабулі загинули чотири і поранення отримали шість співробітників розвідслужб. Про це повідомив Анадолу представник афганської поліції Хашмат Станікзей, передає УНН.

За його словами, терорист-смертник в районі Компані привів в дію вибуховий пристрій, коли поруч проїжджали автомобілі з представниками розвідслужб.

Очевидці повідомляють про загибель п'яти осіб.

Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

За словами представника руху Забіуллаха Муджахіта, в результаті теракту загинули десятки розвідників.

Нагадаємо, незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух.

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