У Кабулі знову теракт: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В результаті теракту в Кабулі загинули чотири і поранення отримали шість співробітників розвідслужб. Про це повідомив Анадолу представник афганської поліції Хашмат Станікзей, передає УНН.
За його словами, терорист-смертник в районі Компані привів в дію вибуховий пристрій, коли поруч проїжджали автомобілі з представниками розвідслужб.
Очевидці повідомляють про загибель п'яти осіб.
Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".
За словами представника руху Забіуллаха Муджахіта, в результаті теракту загинули десятки розвідників.
Нагадаємо, незабаром після посадки літака з віце-президентом Афганістану Абдул Рашидом Достума на борту поблизу міжнародного аеропорту Кабула пролунав потужний вибух.