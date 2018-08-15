В Кабуле смертник подорвался вместе со студентами: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В афганском Кабуле произошел взрыв в академии Mawoud Academy. В результате инцидента погибли 25 человек и 35 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TOLO News.
По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Большинство из погибших являются студентами в возрасте 18 лет.
Талибы отрицают ответственность за нападение.
Напомним, не менее 45 афганских силовиков были убиты в результате нападения талибов на военную базу в провинции Баглан на северо- востоке Афганистана во вторник вечером.
Так, накануне боевики "Талибана" атаковали военный лагерь в провинции Фарьяб на севере Афганистана.