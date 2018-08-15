У Кабулі смертник підірвався разом зі студентами: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У афганському Кабулі стався вибух в академії Mawoud Academy. У результаті інциденту загинуло 25 людей та 35 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на TOLO News.
За даними ЗМІ, вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.
Більшість з загиблих є студентами у віці 18 років.
Таліби заперечують відповідальність за напад.
Нагадаємо, щонайменше 45 афганських силовиків були вбиті у результаті нападу талібів на військову базу в провінції Баглан на північному сході Афганістану у вівторок ввечері.
Так, напередодні бойовики "Талібану" атакували військовий табір у провінції Фар'яб на півночі Афганістану.