В Кабмине разъяснили, можно ли ходить по улице втроем

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83070 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99651 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102134 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101428 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109334 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97794 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104376 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106396 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131359 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Кабмине разъяснили, можно ли ходить по улице втроем

В Кабмине разъяснили, можно ли ходить по улице втроем

Киев  •  УНН

 • 20271 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Кабинете министров дали разъяснение, можно ли будет с 6 апреля ходить по улице втроем, передает УНН.

В правительстве отмечают, что выходить можно только вдвоем, но есть одно исключение.

"По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.

Как сообщал УНН, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.

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