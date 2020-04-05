В Кабмине разъяснили, можно ли ходить по улице втроем
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Кабинете министров дали разъяснение, можно ли будет с 6 апреля ходить по улице втроем, передает УНН.
В правительстве отмечают, что выходить можно только вдвоем, но есть одно исключение.
"По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.
Как сообщал УНН, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.