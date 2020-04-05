У Кабміні роз'яснили, чи можна ходити по вулиці втрьох
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів дали роз'яснення, чи можна буде з 6 квітня ходити по вулиці втрьох, передає УНН.
В уряді наголошують, що виходити можна лише вдвох, але є один виняток.
"Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.
Як повідомляв УНН, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.