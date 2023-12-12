У Израиля и США есть разногласия относительно будущего Газы - Нетаньяху

Израиль получил полную поддержку от США своей наземной операции в секторе Газа, однако между государствами есть разногласия, когда речь идет о "дне после ХАМАС". Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

После того как вчера вечером Байден заявил, что он во многом не согласен с Нетаньяху, хотя тот поддерживает Израиль и его войну против ХАМАС, премьер-министр признал, что есть разногласия по поводу видения послевоенной Газы.

"Я глубоко ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАСа и возвращении наших заложников", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

"После интенсивного диалога с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку наземной операции и сдерживания международного давления для прекращения войны. Да, есть разногласия, когда речь идёт о "дне после ХАМАСа", и я надеюсь, что и здесь мы придём к согласию", - добавил Нетаньяху.

Также премьер заявил, что не позволит Израилю "повторить ошибки Осло", имея в виду соглашения Осло 1990-х годов, которые в Израиле считают провальными.

"Не может быть, чтобы после огромных жертв наших граждан и бойцов мы впустили в Газу тех, кто учит террору, поддерживает террор, финансирует террор", - добавляет премьер-министр, имея в виду идею управления Газой Палестинской администрацией.

Справочно

В 1993 году в Осло были подписаны мирные соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины, согласно которым была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), получившая контроль над частью Западного берега реки Иордан и Сектором Газа. Согласно "Соглашениям Осло" в течение 5 лет планировалось заключить окончательный документ и создать на территориях, занятых Израилем, Палестинское государство. В свою очередь, Организация освобождения палестины обязывалась признать факт существования Израиля и прекратить террористическую деятельность. Однако окончательного урегулирования достигнуто не было.

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