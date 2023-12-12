У Израиля и США есть разногласия относительно будущего Газы - Нетаньяху
Киев • УНН
Израиль имеет полную поддержку США в проведении наземной операции в Газе, но не имеет согласия относительно управления после победы над ХАМАС, заявляет Нетаньяху.
Израиль получил полную поддержку от США своей наземной операции в секторе Газа, однако между государствами есть разногласия, когда речь идет о "дне после ХАМАС". Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel, информирует УНН.
Детали
После того как вчера вечером Байден заявил, что он во многом не согласен с Нетаньяху, хотя тот поддерживает Израиль и его войну против ХАМАС, премьер-министр признал, что есть разногласия по поводу видения послевоенной Газы.
"Я глубоко ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАСа и возвращении наших заложников", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
"После интенсивного диалога с президентом Байденом и его людьми мы получили полную поддержку наземной операции и сдерживания международного давления для прекращения войны. Да, есть разногласия, когда речь идёт о "дне после ХАМАСа", и я надеюсь, что и здесь мы придём к согласию", - добавил Нетаньяху.
Также премьер заявил, что не позволит Израилю "повторить ошибки Осло", имея в виду соглашения Осло 1990-х годов, которые в Израиле считают провальными.
"Не может быть, чтобы после огромных жертв наших граждан и бойцов мы впустили в Газу тех, кто учит террору, поддерживает террор, финансирует террор", - добавляет премьер-министр, имея в виду идею управления Газой Палестинской администрацией.
Справочно
В 1993 году в Осло были подписаны мирные соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины, согласно которым была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), получившая контроль над частью Западного берега реки Иордан и Сектором Газа. Согласно "Соглашениям Осло" в течение 5 лет планировалось заключить окончательный документ и создать на территориях, занятых Израилем, Палестинское государство. В свою очередь, Организация освобождения палестины обязывалась признать факт существования Израиля и прекратить террористическую деятельность. Однако окончательного урегулирования достигнуто не было.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС
У Израиля и США есть разногласия относительно будущего Газы - Нетаньяху
Израиль имеет полную поддержку США в проведении наземной операции в Газе, но не имеет согласия относительно управления после победы над ХАМАС, заявляет Нетаньяху.
Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов из-за хакерской атаки "Киевстар"
Ощадбанк предупредил о возможных перебоях в работе банкоматов, самообслуживания и POS-терминалов из-за хакерской атаки на сеть "Киевстар". Хотя мобильные сервисы остаются стабильными, клиенты могут испытывать проблемы со связью.
Вспышка гепатита А: в Винницкой области прекращен режим "чрезвычайной ситуации"
Режим чрезвычайной ситуации в Винницкой области, объявленный в связи со вспышкой гепатита А, снят; сейчас регион сосредотачивается на профилактических мероприятиях и надзоре.
Украинцы подали более 800 оборонных разработок через Brave1 - Федоров
Вице-премьер Михаил Федоров объявил, что через Brave1 было подано 820 оборонных разработок, 446 из которых прошли военную экспертизу. С июля более 80 проектов получили финансирование в размере 1,5 миллиона долларов.
Последствия хакерской атаки на "Киевстар": в Днепре возникли проблемы с запуском уличного освещения
Из-за хакерской атаки на мобильного оператора "Киевстар" в Днепре наблюдаются перебои в работе систем уличного освещения и оповещения о воздушной опасности. Приоритетной является ручная активация для жизненно важных районов.
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
Себастьянович привел перечень основных противоправных схем, "за которыми мы наблюдаем в прямом эфире прямо во время войны".
Швейцарская компания поставит 60 машин для разминирования в Украину до середины 2024 года
Global Clearance Solutions поставит Украине 60 машин для разминирования до середины 2014 года для поддержки безопасного восстановления гражданского населения на заминированных территориях.
На оккупированных территориях Украины россияне пытаются вербовать в армию безработных - ЦНС
Российские войска вербуют безработных в оккупированных регионах Украины в ряды своей армии, используя гуманитарный кризис. Штаб национального сопротивления призывает сообщать о таких случаях вербовки, чтобы помочь в освобождении регионов.
Французского писателя Бегбедера задержали по делу об изнасиловании
Французский писатель Фредерик Бегбедер был задержан для допроса в По в связи с обвинениями в изнасиловании после жалобы молодой женщины.
Саммит ЕС будет очень не простой, много дискуссий не только по украинскому вопросу - МИД
На саммите ЕС будут обсуждаться пять ключевых вопросов, связанных с Украиной, таких как переговоры о членстве в ЕС и финансовой поддержке, в условиях интенсивной и креативной дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что саммит будет сложным из-за юридических и политических сложностей различных вопросов.