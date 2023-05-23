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В Испании задержали четырех подозреваемых в вывешивании чучела игрока "Реала" Жуниора

В Испании задержали четырех подозреваемых в вывешивании чучела игрока "Реала" Жуниора

Киев • УНН

 • 896496 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Испанская полиция задержала четырех подозреваемых в вывешивании чучела игрока испанского футбольного клуба "Реала" Винисиуса Жуниура на шоссе в Мадриде в январе 2023 года. Об этом пишет УНН, ссылаясь на CNN.

Цитата

"Трое из задержанных являются активными членами радикальной фан-группы футбольного клуба из Мадрида... Расследование, проведенное полицией с помощью собранных доказательств, свидетелей и цифровых исследований с открытым кодом, среди прочего, привело к идентификации четырех мужчин, подозреваемых в преступлении", – говорится в заявлении полиции.

Детали

Правоохранители добавили, что трех болельщиков, принадлежащих к ультрагруппе, ранее идентифицировали на матчах с "высоким риском", в попытках полиции подавить насилие в спорте.

Отмечается, что инцидент произошёл в столице Испании возле тренировочного центра "Реала" перед четвертьфинальным матчем Кубка Испании против "Атлетико" 26 января. Чучело футболиста было одето в футболку Реала с именем Винисиуса и номером 20 на спине. Рядом с ним висел баннер с надписью: "Мадрид ненавидит Реал".

Аресты произошли через два дня после последнего случая расовых оскорблений против бразильского форварда в игре чемпионата Испании против Валенсии.

Напомним

Аргентинский футболист Лионель Месси будет играть в следующем сезоне в Саудовской Аравии по "большому" соглашению. Ранее клуб ПСЖ отстранил футболиста за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию, где он является послом туризма.

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