У Іспанії затримали чотирьох підозрюваних у вивішенні опудала гравця "Реала" Жуніора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Іспанська поліція затримала чотирьох підозрюваних у вивішенні опудала гравця іспанського футбольного клуба "Реала" Вінісіуса Жуніура на шосе в Мадриді в січні 2023 року. Про це пише УНН, посилаючись на CNN.
Цитата
"Троє із затриманих є активними членами радикальної фан-групи футбольного клубу з Мадрида... Розслідування, проведене поліцією за допомогою зібраних доказів, свідків і цифрових досліджень із відкритим кодом, серед іншого, призвело до ідентифікації чотирьох чоловіків, підозрюваних у злочині", – йдеться у заяві поліції.
Деталі
Правоохоронці додали, що трьох вболівальників, які належать до ультрагрупи, раніше ідентифікували на матчах з "високим ризиком", у спробах поліції придушити насильство в спорті.
Зазначається, що інцидент стався в столиці Іспанії біля тренувального центру "Реала" перед чвертьфінальним матчем Кубка Іспанії проти "Атлетіко" 26 січня. Опудало футболіста було одягнене у футболку Реала з ім'ям Вінісіуса та номером 20 на спині. Поруч з ним висів банер із написом: "Мадрид ненавидить Реал".
Арешти відбулися через два дні після останнього випадку расових образ проти бразильського форварда в грі чемпіонату Іспанії проти Валенсії.
Нагадаємо
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі гратиме наступного сезону в Саудівській Аравії за "великою" угодою. Раніше клуб ПСЖ відсторонив футболіста за несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії, де він є послом туризму.