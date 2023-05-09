Мессі проведе наступний сезон у Саудівській Аравії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Аргентинський футболіст Ліонель Мессі гратиме наступного сезону в Саудівській Аравії за «великою» угодою, повідомило AFP, пише УНН.
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«Мессі – справа завершена. Наступного сезону він гратиме в Саудівській Аравії», – передало агентству AFP джерело на умовах анонімності, не називаючи клуб.
«Контракт є винятковим. Він величезний. Ми тільки завершуємо деякі дрібні деталі», – додало джерело.
Нинішній клуб Мессі «Парі Сен-Жермен» зазначив, що гравець залишається за контрактом до 30 червня.
Окреме джерело в ПСЖ зауважило, що клуб продовжив би контракт раніше, якби хотів залишити Ліонеля у себе.
Доповнення
Минулого тижня 35-річний переможець Чемпіонату світу був відсторонений клубом ПСЖ за несанкціоновану поїздку до Саудівської Аравії, де він є послом туризму.
Мессі провів два невдалих сезони в Парижі після славетної ери в Барселоні, де він виграв чотири Ліги чемпіонів і 10 титулів Ла Ліги. ПСЖ не наблизився до омріяної першої перемоги в Лізі чемпіонів, двічі програвши в 1/16 фіналу, навіть з видатним аргентинцем у складі.