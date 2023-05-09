Месси проведет следующий сезон в Саудовской Аравии – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Аргентинский футболист Лионель Месси будет играть в следующем сезоне в Саудовской Аравии по «крупной» сделке, сообщило AFP, пишет УНН.
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«Месси – дело завершено. В следующем сезоне он будет играть в Саудовской Аравии», – передал агентству AFP источник на условиях анонимности, не называя клуб.
«Контракт является исключительным. Он огромный. Мы только завершаем некоторые мелкие детали», – добавил источник.
В нынешнем клубе Месси «Пари Сен-Жермен» отметили, что игрок остается по контракту до 30 июня.
Отдельный источник в ПСЖ заметил, что клуб продлил бы контракт раньше, если бы хотел оставить Лионеля у себя.
Дополнение
На прошлой неделе 35-летний победитель чемпионата мира был отстранен клубом ПСЖ за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию, где он является послом туризма.
Месси провел два неудачных сезона в Париже после славной эры в Барселоне, где он выиграл четыре Лиги чемпионов и 10 титулов Ла Лиги. ПСЖ не приблизился к заветной первой победе в Лиге чемпионов, дважды проиграв в 1/16 финала, даже с выдающимся аргентинцем в составе.