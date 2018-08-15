В I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минсоцполитики, передает УНН.
“Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 112%”, — говорится в сообщении.
При этом, среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8 377 грн, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.
Самые низкие зарплаты в этот период получали работники почтовой и курьерской отрасли — 4 901 грн (58,5% к среднему уровню по экономике), а самые высокие — работники авиационного транспорта — 32 826 грн (391,9%).
По регионам, наболее низкие зарплаты за этот период фиксировались в Черновицкой области — 6 518 грн (77,8% к среднему уровню по экономике), самые высокие — в Донецкой области — 9273 грн (110,7%). В г. Киев ее размер составлял 12 857 грн (153,5%).
Напомним, в I квартале 2018 года реальный располагаемый доход украинцев вырос на 10%.