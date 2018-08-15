У І півріччі реальні зарплати українців зросли на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У І півріччі реальні зарплати українців зросли на 12%, порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це повідомили у Мінсоцполітики, передає УНН.
“Індекс реальної заробітної плати за січень-червень 2018 року по відношенню до відповідного періоду 2017 року становив 112%”, — йдеться у повідомленні.
При цьому, середньомісячна зарплата працівників за січень-червень 2018 року становила 8 377 грн, що на 26,2 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.
Найнижчі зарплати у цей період отримували працівники поштової та кур’єрської галузі — 4 901 грн (58,5% до середнього рівня по економіці), а найвищі — працівники авіаційного транспорту — 32 826 грн (391,9 %).
За регіонами, найнижчі зарплати за цей період фіксувались у Чернівецькій області — 6 518 грн (77,8 % до середнього рівня по економіці), найвищі — у Донецькій області — 9 273 грн (110,7 %). У м. Києві її розмір становив 12 857 грн (153,5 %).
Нагадаємо, у І кварталі 2018 року реальний наявний дохід українців зріс на 10%.