В I полугодии в местные бюджеты поступило на 23% больше фискальных платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В I полугодии 2018 года в местные бюджеты поступило на 22,7% больше платежей, контролируемых ГФС, чем в соответствующем периоде 2017 года, передает УНН со ссылкой на сообщение фискалов.
"В первом полугодии 2018 года в местные бюджеты поступило (сальдо) 106,2 млрд грн платежей, контролируемых ГФС. Это на 22,7%, или на 19,7 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне налогоплательщики направили 17,5 млрд грн в местные бюджеты. По сравнению с июнем прошлого года поступления выросли на 23,2%, или на 3,3 млрд грн.
Также сообщается, что с начала года в сводный бюджет поступило 105,6 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 24,8%, или на 21 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Поступления НДФЛ в июне составили 20,7 млрд грн. По сравнению с июнем прошлого года эти поступления выросли на 24%, или на 4 млрд грн.
Напомним, в январе-июне 2018 года в общий фонд государственного бюджета собрано на 13,2% больше платежей, контролируемых ГФС.