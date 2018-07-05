У І півріччі до місцевих бюджетів надійшло на 23% більше фіскальних платежів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У І півріччі 2018 року до місцевих бюджетів надійшло на 22,7% більше платежів, що контролюються ДФС, ніж у відповідному періоді 2017 року, передає УНН з посиланням на повідомлення фіскалів.
“У І півріччі 2018 року до місцевих бюджетів надійшло (сальдо) 106,2 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 22,7%, або на 19,7 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у червні платники податків спрямували 17,5 млрд грн до місцевих бюджетів. Порівняно з червнем минулого року надходження зросли на 23,2%, або на 3,3 млрд грн.
Також повідомляється, що з початку року до зведеного бюджету надійшло 105,6 млрд грн податку і збору на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 24,8%, або на 21 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
Надходження ПДФО у червні склали 20,7 млрд грн. Порівняно з червнем минулого року ці надходження зросли на 24%, або на 4 млрд грн.
Нагадаємо, у січні-червні 2018 року до загального фонду державного бюджету зібрано на 13,2% більше платежів, що контролюються ДФС.