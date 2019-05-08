В I квартале миллион украинцев получили помощь от Фонда социального страхования

КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение I квартала 2019 Фонд социального страхования Украины профинансировал оказания помощи по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и пособия на погребение для около 1 млн застрахованных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.