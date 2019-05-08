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В I квартале миллион украинцев получили помощь от Фонда социального страхования

В I квартале миллион украинцев получили помощь от Фонда социального страхования

Киев  •  УНН

 • 9658 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение I квартала 2019 Фонд социального страхования Украины профинансировал оказания помощи по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и пособия на погребение для около 1 млн застрахованных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения:

1. Пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком). Предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично (в зависимости от продолжительности страхового стажа) компенсирует потерю заработной платы (дохода), в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев:

- временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

- необходимости ухода за больным ребенком;

- необходимости ухода за больным членом семьи;

- ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

- карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

- временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

- протезирование с помещением в стационаре протезно-ортопедического предприятия;

- пребывание на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм (курс реабилитационного лечения в случае определенной медицинской необходимости финансируется в полном объеме за счет средств Фонда социального страхования Украины).

2. Пособие по беременности и родам. Предоставляется застрахованному лицу в размере 100% средней заработной платы (дохода) и не зависит от страхового стажа.

3. Пособие на погребение (кроме погребения пенсионеров и безработных).

Напомним, Фонд социального страхования уже накопил долг в 1,6 млрд грн по выплате больничных и задерживает выплаты по несколько недель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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