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У І кварталі мільйон українців отримали допомогу від Фонду соціального страхування

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Упродовж І кварталу 2019 року Фонд соціального страхування України профінансував надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах і допомоги на поховання для близько 1 млн застрахованих осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду.

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення:

1. Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною). Надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково (у залежності від тривалості страхового стажу) компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

- необхідності догляду за хворою дитиною;

- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм (курс реабілітаційного лікування в разі визначеної медичної потреби фінансується у повному обсязі за рахунок коштів Фонду соціального страхування України).

2. Допомога по вагітності та пологах. Надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу.

3. Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів і безробітних осіб).

Нагадаємо, Фонд соціального страхування вже накопичив борг у 1,6 млрд грн по виплаті лікарняних і затримує виплати по кілька тижнів.

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