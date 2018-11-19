В Гватемале объявили эвакуацию из-за нового извержения вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Гватемале около двух тысяч жителей призвали эвакуироваться из-за извержения вулкана Фуэго, передает УНН со ссылкой на AP.
Отмечается, что жителей 10 общин в Гватемале призвали эвакуироваться в безопасные районы.
На фотографиях вулкана после полуночи видно горящую лаву на вершине.
Мониторинг деятельности вулкана за воскресенье показал, что интенсивность извержения сохраняется, поэтому была объявлена эвакуация для безопасности людей.
Вулкан высотой 3763 метров — один из самых активных в Центральной Америке. В июне после извержения вулкана погибли 194 человека и по меньшей мере 234 человек пропали без вести.
Извержение вулкана Фуэго произошло 3 июня. Это одно из самых мощных извержений вулкана за последние 40 лет в Гватемале.