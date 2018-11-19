У Гватемалі оголосили евакуацію через нове виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Гватемалі близько двох тисяч жителів закликали евакуюватися через виверження вулкана Фуего, передає УНН з посиланням на AP.
Зазначається, що жителів 10 громад у Гватемалі закликали евакуюватися в безпечні райони.
На фотографіях вулкана після опівночі видно палаючу лаву на вершині.
Моніторинг діяльності вулкану протягом неділі показав, що інтенсивність виверження зберігається, тому була оголошена евакуація для захисту людей.
Вулкан висотою 3763 метрів - один з найактивніших у Центральній Америці. У червні після виверження вулкана загинули 194 людини та щонайменше 234 осіб зникли без вісти.
Виверження вулкану Фуего сталось 3 червня. Це одне з найпотужніших вивержень вулкану за останні 40 років у Гватемалі.