У Гватемалі завершили пошукові роботи після виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Гватемалі в неділю завершили пошукові роботи на території населених пунктів, яка постраждали внаслідок виверження вулкана Фуего. Про це йдеться у повідомленні республіканського центру з боротьби з наслідками стихійних лих (Conred) у Twitter, передає УНН.
"Пошукові роботи остаточно припиняються в населених пунктах Сан-Мігель-Лос-лотес і Ель-Родео в муніципалітеті Ескуїнтла", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що ця територія є непридатною для життя і з високим рівнем ризику.
Також повідомляється, що вулкан Фуего щодня здійснює чотири-п'ять невеликих вибухи і випускає стовпи попелу висотою до 4,7 тис. метрів.
За даними Conred, внаслідок виверження вулкану загинуло щонайменше 110 людей, а 197 - усе ще вважаються зниклими.
Нагадаємо, виверження почалось 4 червня, воно стало найбільшим з 1974 року.