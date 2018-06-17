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У Гватемалі завершили пошукові роботи після виверження вулкану

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У Гватемалі в неділю завершили пошукові роботи на території населених пунктів, яка постраждали внаслідок виверження вулкана Фуего. Про це йдеться у повідомленні республіканського центру з боротьби з наслідками стихійних лих (Conred) у Twitter, передає УНН.

"Пошукові роботи остаточно припиняються в населених пунктах Сан-Мігель-Лос-лотес і Ель-Родео в муніципалітеті Ескуїнтла", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ця територія є непридатною для життя і з високим рівнем ризику.

Також повідомляється, що вулкан Фуего щодня здійснює чотири-п'ять невеликих вибухи і випускає стовпи попелу висотою до 4,7 тис. метрів.

За даними Conred, внаслідок виверження вулкану загинуло щонайменше 110 людей, а 197 - усе ще вважаються зниклими.

Нагадаємо, виверження почалось 4 червня, воно стало найбільшим з 1974 року.

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