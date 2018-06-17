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В Гватемале завершили поисковые работы после извержения вулкана

В Гватемале завершили поисковые работы после извержения вулкана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В Гватемале в воскресенье завершили поисковые работы на территории населенных пунктов, пострадавших в результате извержения вулкана Фуэго. Об этом говорится в сообщении республиканского центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred) в Twitter, передает УНН.

"Поисковые работы окончательно прекращаются в населенных пунктах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео в муниципалитете Ескуинтла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта территория является непригодной для жизни и с высоким уровнем риска.

Также сообщается, что вулкан Фуэго ежедневно осуществляет четыре-пять небольших взрыва и выпускает столбы пепла высотой до 4,7 тыс. метров.

По данным Conred, в результате извержения вулкана погибли по меньшей мере 110 человек, а 197 - все еще считаются пропавшими без вести.

Напомним, извержение началось 4 июня, оно стало крупнейшим с 1974 года.

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