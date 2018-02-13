В Грузии заявили о своих намерениях в отношении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Член правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" (GD) Нукри Кантария заявил, что если бывший президент Грузии Михаил Саакашвили останется в Польше, официальный Тбилиси отправит запрос о его экстрадиции, передает УНН со ссылкой на Georgia Today.
"Рейтинг Саакашвили в Украине не растет. Теперь он продолжит свою политическую деятельность в Польше, по крайней мере, на короткое время", - сказал он в эфире Palitranews, добавив, что Украина сделала М.Саакашвили хороший подарок, выслав его в Польшу.
Н.Кантария также добавил, что Тбилиси не имеет никакого отношения к депортации экс-президента в Польшу.
М.Саакашвили разыскивается в Грузии в связи с многочисленными обвинениями. В случае его экстрадиции на родину, третий президент Грузии подвергнется немедленному аресту и тюремному заключению, пишет издание.
Напомним, по данным Госпогранслужбы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.