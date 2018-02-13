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У Грузії заявили про свої наміри щодо Саакашвілі

У Грузії заявили про свої наміри щодо Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Член правлячої у Грузії партії "Грузинська мрія" (GD) Нукрі Кантарія заявив, що якщо колишній президент Грузії Міхеил Саакашвілі залишиться в Польщі, офіційний Тбілісі відправить запит про його екстрадицію, передає УНН з посиланням на Georgia Today.

"Рейтинг Саакашвілі в Україні не зростає. Тепер він продовжить свою політичну діяльність в Польщі, принаймні, на короткий час", - сказав він в ефірі Palitranews, додавши, що Україна зробила М.Саакашвілі хороший подарунок, виславши його в Польщу.

Н.Кантарія також додав, що Тбілісі не має ніякого стосунку до депортації екс-президента до Польщі.

М.Саакашвілі розшукується в Грузії в зв'язку з численними обвинуваченнями. У разі його екстрадиції на батьківщину, третій президент Грузії піддасться негайному арешту і тюремному ув'язненню, пише видання.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство - Польщу.

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