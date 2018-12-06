В Грузии задержали зятя президента

"Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании в Тбилиси Миндии Ґоґочури, зятя действующего президента Грузии Гиорги Марґвелашвили. По сообщению, его вместе с соратником задержали по подозрению в незаконном владении оружием", - отметили в издании.

По данным ведомства, соратник Ґоґочури находился в розыске еще и по обвинению в причинении вреда здоровью. Его имени правоохранители не сообщают.

Также известно, что подозреваемых задержали во время операции полиции в ночь на 6 декабря в одной из квартир в Тбилиси. Как отметили в МВД, у задержанных были пистолеты, которые они выбросили из окна.

Издание также уточнило, что за последние годы зятя действующего президента Грузии несколько раз задерживали по разным обвинениям, но он ни разу не был осужден. В 2016 г. Ґоґочури уже дважды госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Также СМИ напомнил, что Марґвелашвили - действующий президент Грузии, после инаугурации эту должность займет Саломе Зурабишвили, которая выиграла выборы в Грузии в конце ноября.

Напомним, в Тбилиси, Грузия, на проспекте Руставели, проходит массовая акция протеста с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Акцию проводит Объединенная оппозиция.