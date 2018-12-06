У Грузії затримали зятя президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Грузинські правоохоронці затримали в Тбілісі Міндію Ґоґочурі, зятя чинного президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомляє про затримання в Тбілісі Міндії Ґоґочурі, зятя чинного президента Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі. За повідомленням, його разом із соратником затримали за підозрою в незаконному володінні зброєю", - зазначили у виданні.
За даними відомства, соратник Ґоґочурі перебував у розшуку ще і за звинуваченням в заподіянні шкоди здоров’ю. Його імені правоохоронці не повідомляють.
Також відомо, що обох підозрюваних затримали під час операції поліції у ніч на 6 грудня в одній із квартир у Тбілісі. Як зазначили в МВС, у затриманих були пістолети, які вони викинули з вікна.
Видання також уточнило, що за останні роки зятя чинного президента Грузії кілька разів затримували за різними обвинуваченнями, але він жодного разу не був засуджений. З 2016 року Ґоґочурі уже двічі шпиталізували із вогнепальними пораненнями.
Також ЗМІ нагадало, що Марґвелашвілі – чинний президент Грузії, після інавгурації цю посаду обійме Саломе Зурабішвілі, яка виграла вибори в Грузії в кінці листопада.
Нагадаємо, у Тбілісі, Грузія, на проспекті Руставелі, проходить масова акція протесту з вимогою проведення дострокових парламентських виборів. Акцію проводить Об'єднана опозиція.