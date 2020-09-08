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В Грузии начались масштабные военные учения с участием войск НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вблизи столицы Грузии начались широкомасштабные мижародни военные учения с участием стран-членов Североатлантического альянса (НАТО). Маневры Noble Partner ( “Достойный партнер”), стартовавшие в понедельник, 7 сентября, продлятся до 18 сентября и будут проводиться на двух военных базах близ Тбилиси, передает УНН со ссылкой на DW.

В Грузии начались масштабные военные учения с участием войск НАТО

В учениях запланировано участие 2,8 тысяч военнослужащих из Грузии, США, Франции, Великобритании и Польши, передает информагентство AFP.

В министерстве обороны Грузии сообщили, что целью учений является “улучшение готовности и совместимости между силами Грузии, США и стран-партнеров”, а также вклад в “сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря”. “Учения ориентированы на оборонительные операции”, — заявили в грузинском оборонном ведомстве, цитирует DW.

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Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, в свою очередь, назвал эти военные учения “важнейшей составляющей” усилий Грузии с целью вступления в Организацию Североатлантического договора. Во время официальной церемонии открытия учений глава грузинского правительства также подчеркнул, что сами маневры являются “гарантией мира в нашей стране”, а не направлены против кого-то, цитирует AFP.

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Обучение Noble Partner проводят в Грузии в пятый раз. Первые учения прошли в Грузии в 2015 году, тогда в них приняли участие грузинские и американские военные. В 2016 году к учениям присоединилась Великобритания, а затем и ряд других стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса.

Грузия уже принимала активное участие в международных миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Центральноафриканской Республике, а также в миссии НАТО в Афганистане, напоминает AFP. Еще на саммите НАТО в апреле 2008 года для Грузии было открыто перспективу членства в Альянсе.

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