Міноборони Білорусі оголосило про приведення у бойову готовність трьох військових баз

“У ході чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868-а артилерійська база озброєння, 969-а база резерву танків і 3620-а артилерійська база озброєння”, — йдеться в повідомленні білоруського Міноборони.

“Заходи перевірки включають в себе призов військовозобов’язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів, — зазначає відомство. — Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення”.

Міністерство оборони Білорусі повідомило раніше, що ряд військових частин Збройних сил країни буде приведено у вищий ступінь бойової готовності в ході третього етапу комплексної перевірки армії, який почався 24 серпня. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міноборони уважно відслідковувати пересування військ НАТО в Польщі і Литві, а також привести війська на західному кордоні країни в повну бойову готовність, зазначивши нагнітання обстановки в цьому районі.